НУ не хоче Тимошенко, але таки зробить її прем`єром

Блок «Наша Україна» за жодних умов не створюватиме коаліцію з Партією регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник «Нашої України» Роман ЗВАРИЧ в інтерв’ю журналістам.

Разом з тим він висловив переконання, що демократична коаліція врешті-решт буде таки створена.

Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що 95% тексту коаліційної угоди вже узгоджено і залишається декілька питань, які вимагають додаткового доопрацювання. «Я переконаний, що ми це зможемо зробити. Я до цього абсолютно спокійно ставлюсь», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ також не погодився з думкою журналістів, що чергова перерва на тиждень, оголошена у роботі парламенту, - це козир для Партії регіонів, представники якої можуть заявляти, що без неї коаліція не відбудеться. «Жодна коаліція між нашою політичною силою і “регіонами” не буде створена. А по-друге, їм теж надана можливість протягом 30 днів сформувати коаліцію, якщо вони вважають себе лідером. Покажіть свій авторитет і переконайте депутатів, щоб вони увійшли в їхню коаліцію. Ми їм не заважаємо. А критикувати нас, що у нас це забирає багато часу, коли ми в конституційному полі працюємо всього 9 днів (офіційний старт сесії ВР) – безвідповідально. Вони явно хочуть на цьому заробляти певні дивіденди», - наголосив він.

Р.ЗВАРИЧ висловив впевненість, що, не дивлячись на ультиматуми соціалістів, які не сприймаються «Нашою Україною», коаліція буде створена. «Коаліція буде створена. Мова йде не про О.МОРОЗА, а мова йде про стиль подачі цієї пропозиції - якщо вона формулюється в ультимативному вигляді, я можу в не менш ультимативній пропозиції вносити (пропозицію) на кшталт «Ми не будемо в коаліції, якщо Юлія ТИМОШЕНКО буде прем’єр-міністром»», - сказав Р.ЗВАРИЧ. При цьому він підкреслив, що це неконструктивна позиція. За словами Р.ЗВАРИЧА, він висловлював свої застереження щодо її кандидатури, але визнає результати виборів і розуміє, що за БЮТ залишається ця посада.

При цьому він наголосив, що якщо працювати за цим принципом, то за «Нашою Україною» повинна залишитись посада голови ВР.

Р.ЗВАРИЧ не виключив, що політичним силам доведеться йти на компроміс і знаходити спільну мову.