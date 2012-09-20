Євродепутат: імідж України вкотре постраждав

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“До останнього часу Україна мала найвищий рівень свободи ЗМІ серед країн СНД. Загроза ув’язненням за наклеп може серйозно загрожувати цій позиції”, - сказав євродепутат.

“Відновлення дуже суворого закону може загрожувати свободі слова. Журналісти боятимуться критикувати політиків, бізнесменів, чиновників. Це має особливе значення в контексті останнього тиску на телеканал TBi”, - додав П.Коваль.

Як голова делегації у зв’язках з Україною він зазначив, що вкотре імідж України постраждав напередодні парламентських виборів.

“Юлія Тимошенко та Юрій Луценко у в’язниці, тиск на TBі, і тепер посилення закону. Громадській думці буде складно повірити, що це робиться в інтересах країни, а не в інтересах правлячої влади. Що стосується європейських інституцій, то це - чіткий месидж, що українська влада має намір посилити свій контроль над ЗМІ”, - заявив голова делегації Європарламенту в зв’язках з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент схвалив у першому читанні проект закону, який передбачає криміналізацію наклепу. Новий проект передбачає, що наклеп може каратися ув’язненням на термін до 3 років.