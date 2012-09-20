Янукович усамітнився з Коморовським
10:50, 20 вересня 2012Політика
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У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського, який перебуває в Україні з державним візитом.
Президенти зустрічаються у форматі «віч-на-віч»
Як повідомляє прес-служба глави Української держави, під час церемонії прозвучали державні гімни України та Польщі, президенти обійшли стрій воїнів Почесної варти. Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій двох країн.
Після цього розпочалася зустріч В.Януковича та Б.Коморовського у форматі «віч-на-віч». Далі під головуванням Президентів відбудуться українсько-польські переговори у розширеному складі.
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