Литвин прогнозує, що закон про наклеп не ухвалять

Про це, як повідомили УНАН у прес-службі Верховної Ради, про це голова ВР сказав під час зустрічі з передвиборчою місією Тимчасового Комітету ПАРЄ зі спостереження за виборами в Україні 28 жовтня 2012 року.

В.Литвин висловив думку, що ухвалення такого закону нині не на часі, оскільки «практично відсутній кордон між наклепом і критикою».

Окрім цього, сказав голова ВР, якщо і приймати такий закон, то у ньому обов’язково має бути позиція про те, що норму щодо посилення відповідальності за наклеп не повинні використовувати як інструмент тиску на ЗМІ політики і державні службовці, які є публічними особами.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада України схвалила у першому читанні проект закону, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. Законопроект передбачає, що наклеп може каратися ув’язненням на термін до 3 років.