«Молода Україна» закликає пікетувати засідання ОВК 218 округу

Засідання ОВК призначене на 17:00 20-го вересня за адресою вул.Крамського, 10.

«Прямо зараз до дільничних комісій незаконно заводять потенційних фальсифікаторів», - йдеться у її зверненні до однопартійців. - Згідно складеного акту про правопорушення, підписаного головою ОВК, в ніч на 19 вересня, після 24:00, коли завершився визначений законом термін подання кандидатур членів дільничних комісій, невідомі відчинили засув на дверях ОВК і змусили членів комісії зареєструвати подання 24-ьох кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Тим самим було цинічно порушено Закон України «Про вибори народних депутатів», оскільки відповідно до закону, строк подання суб'єктами виборчого процесу кандидатур до складу дільничних комісій закінчується не пізніше 24:00 18 вересня 2012 року».

У своєму зверненні Чернишук закликала однопартійців з «Молодої України» та всіх небайдужих громадян у 16:30 прийти під стіни Окружної виборчої комісії та зупинити спроби брудних фальсифікацій.

«Наші вимоги – не допустити прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у члени дільничних комісій, кандидатури яких було внесено незаконно», - зазначено у зверненні кандидата в депутати.

Також Чернишук наголосила, що вже звертала увагу громадськості на те, що половина окружної виборчої комісії 218-го округу пов’язана з одним з кандидатів. А вчорашній факт цинічного порушення закону про вибори підтвердив її побоювання щодо підготовки масштабних фальсифікацій.