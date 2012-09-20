Більдт: ЄС визначить майбутнє відносин з Україною після виборів

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це К.Більдт заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Це питання буде на порядку денному Ради закордонних справ у листопаді”, - сказав міністр.

К.Більдт зазначив, що наприкінці минулого тижня, перебуваючи в Україні, він разом з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле та головою Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Елмаром Броком, передали “сильне послання” Президенту України Віктору Януковичу про те, що Європа очікує чесних і вільних виборів.

“Звичайно, важко назвати вибори абсолютно вільними і чесними, коли окремі лідери опозиції перебувають у в’язниці”, - додав К.Більдт.

Він ще раз підкреслив, що самі вибори, а також те, яким чином вони будуть проведені, вплинуть на подальші відносини ЄС та України.