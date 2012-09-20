Історик порівняв нововведення ВР про наклеп із «законом про 5 колосків»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

“Для свободи слова запровадження кримінальних санкцій за наклеп в умовах вибіркового правосуддя буде мати руйнівну силу. Введення покарання в'язницею до 5 років за наклеп є тим останнім кроком, який може остаточно вбити вільне слово в країні. Санкції зачеплять не лише журналістів, але й істориків, видавців – всіх хто працює з інформацією”, – сказав В.В'ятрович.

Він зазначив, що у 30-і роки сумнозвісний “закон про 5 колосків”, а саме Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності», під приводом охорони державного майна дала репресивному режиму “легітимну” підставу репресувати людей, котрі намагалися вижити в умовах штучного голоду-геноциду.

“Сьогодні влада використовує подібний інструмент – ставить працю журналістів в неможливі умови (цензура, тиск на медіавласників, відключення з ефіру, джинса та закриття інтернет-сайтів), а за спробу вирватися – запроваджує кримінальну відповідальність”, – наголосив В.В'ятрович.

На думку науковця, який розсекретив і досліджував архіви КДБ, з прийняттям таких санкцій при нинішній судовій системі говорити про інформування громадськості та можливості відстоювання прав людини буде дуже складно.

В.В'ятрович наголосив: “Те, що на початку каденції чинної влади багато інформації про минуле викреслили з підручників історії, засвідчило: уряду не потрібно, щоб громадяни знали, до чого призводить зловживання владою. Так простіше знову використовувати старі репресивні практики”.

Як нагадали у прес-центрі, Верховна Рада проголосувала у першому читанні за зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини. Згідно зі змінами до законодавства журналістів, а також інших громадян, що поширять інформацію, яку хтось розцінить як посягання на його честь і гідність, чекає покарання аж до обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.