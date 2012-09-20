Вища рада юстиції спростовує інформацію про відставку Колесниченка

Про це УНІАН повідомила прес-служба Вищої ради юстиції.

Інформація, поширена 20 вересня 2012 року редакцією газети «Закон і Бізнес» з посиланням на анонімні джерела про дострокове складення В.Колесниченком повноважень Голови Вищої ради юстиції, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба Вищої ради юстиції закликає редакцію газети «Закон і Бізнес» та інші засоби масової інформації утриматися від подальшого розповсюдження цієї інформації як недостовірної.

