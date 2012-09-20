Вища рада юстиції спростовує інформацію про відставку Колесниченка

17:28, 20 вересня 2012
Політика
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Інформація про дострокове складення Володимиром Колесниченком повноважень  Голови Вищої ради юстиції не відповідає дійсності.

Володимир Колесниченко. Фото pn.mk.ua

Про це УНІАН повідомила прес-служба Вищої ради юстиції.

Інформація, поширена 20  вересня 2012 року редакцією газети «Закон і Бізнес» з посиланням на анонімні  джерела про дострокове складення В.Колесниченком повноважень Голови Вищої ради  юстиції, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
Прес-служба Вищої ради юстиції закликає  редакцію газети «Закон і Бізнес» та інші засоби масової інформації утриматися  від подальшого розповсюдження цієї інформації як недостовірної.
 

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