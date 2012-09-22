Литвин каже, що його «замовили»

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив: «Є замовлення, зокрема, на серію викривального, я б сказав наклепницького характеру, щодо мене в одному із популярних Інтернет-видань, і ціна за одну публікацію межує десь до 500 дол.».

На уточнююче запитання УНІАН, ким зроблено замовлення – з боку провладних, чи опозиційних сил, - В.Литвин відповів: «Я повинен сказати, що це один із кураторів, який веде певну групу територій і певних кандидатів».

«Я думаю, незабаром буде можливість в цьому переконатися», - наголосив він.

В.Литвин вважає, що виборцям необхідно дати можливість самим розібратися серед тих багатьох кандидатів та партій, які балотуються на виборах.

Голова ВР ще раз наголосив, що немає необхідності ухвалення закону про посилення покарання за наклеп.

Він вважає, що однозначно на сьогодні цей закон ухвалювати не потрібно, оскільки «є тонка межа між наклепом і критикою і може бути небезпека того, що почнуть переслідувати за критику ображені люди, яких ця критика буде торкатися».

В той же час він наголосив, що на сьогодні в ЗМІ має місце «джинса» і замовні публікації.