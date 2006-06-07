Народний депутат Руслана розважала гостей на вечірці Ахметова

Народний депутат України від блоку «Наша Україна», співачка Руслана Лижичко виступила вчора на презентації компанії «Метінвест Холдінг», яка здійснюватиме стратегічне управління гірничо-металургійними активами СКМ, повідомляє "Ура-Інформ.Донецк".

«Яке ж було здивування гостей, коли на сцену вийшла народний депутат України від блоку НСНУ Руслана Лижичко. Депутат мала вельми пікантний (напіводягнений) вигляд. І почалися танці... настільки дикі, що є побоювання, що завтра народному депутату Руслані, буде важко прийти вчасно на засідання Верховної Ради», - пише інтернет – видання.

Сама Руслана підкреслила, що вона виступала на сцені не як депутат, а як співачка: «Насправді, сьогодні я - співачка. Завтра у Верховній Раді почнеться засідання. А сьогодні я на своїй сцені, займаюсь улюбленою справою. Тут немає ніяких інших кордонів, ніяких інших понять. Сьогодні просто музика».

Відповіді на питання, скільки коштував цей виступ, Р. Лижичко уникнула: « Напевно, це питання більше до мого менеджера. А я сьогодні з великим задоволенням подарувала свої емоції».

Довідка . ТОВ «Метінвест Холдінг» – компанія з управління підприємствами гірничо-металургійного комплексу «Систем Кепітал Менеджмент» – зареєстрована 2 лютого 2006 року. 80% в статутному фонді компанії «Метінвест» належить ЗАТ СКМ, ще 20% – компанії MetInvest BV (Голландія). ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» – найбільша управляюча компанія України, володіє і управляє активами в різних сферах економіки. 90% акцій ЗАТ «СКМ» належить бізнесмену Рінату Ахметову.