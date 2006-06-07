Народний депутат Руслана розважала гостей на вечірці Ахметова
Зарплати народного обранця замало?
Народний депутат України від блоку «Наша Україна», співачка Руслана Лижичко виступила вчора на презентації компанії «Метінвест Холдінг», яка здійснюватиме стратегічне управління гірничо-металургійними активами СКМ, повідомляє "Ура-Інформ.Донецк".
«Яке ж було здивування гостей, коли на сцену вийшла народний депутат України від блоку НСНУ Руслана Лижичко. Депутат мала вельми пікантний (напіводягнений) вигляд. І почалися танці... настільки дикі, що є побоювання, що завтра народному депутату Руслані, буде важко прийти вчасно на засідання Верховної Ради», - пише інтернет – видання.
Сама Руслана підкреслила, що вона виступала на сцені не як депутат, а як співачка: «Насправді, сьогодні я - співачка. Завтра у Верховній Раді почнеться засідання. А сьогодні я на своїй сцені, займаюсь улюбленою справою. Тут немає ніяких інших кордонів, ніяких інших понять. Сьогодні просто музика».
Відповіді на питання, скільки коштував цей виступ, Р. Лижичко уникнула: « Напевно, це питання більше до мого менеджера. А я сьогодні з великим задоволенням подарувала свої емоції».
Довідка . ТОВ «Метінвест Холдінг» – компанія з управління підприємствами гірничо-металургійного комплексу «Систем Кепітал Менеджмент» – зареєстрована 2 лютого 2006 року. 80% в статутному фонді компанії «Метінвест» належить ЗАТ СКМ, ще 20% – компанії MetInvest BV (Голландія). ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» – найбільша управляюча компанія України, володіє і управляє активами в різних сферах економіки. 90% акцій ЗАТ «СКМ» належить бізнесмену Рінату Ахметову.