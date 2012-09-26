Опозиція заявляє, що її не допускають до формування ДВК на Волині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Об'єднаної опозиції “Батьківщина”.

Зокрема, зазначається в повідомленні, сьогодні провладною більшістю було зірвано засідання ОВК №19 у місті Володимир-Волинський, на якому мали бути затверджені списки членів дільничних виборчих комісій.

Вимогу представника ОО «Батьківщина» Галини Рокицької пред’явити їй подання кандидатур до складу ДВК було просто проігноровано. Натомість члени ОВК, які представляють Партію регіонів та її сателітів, із невідомих причин покинули залу засідання.

«У поданні списків кандидатур від партій до складу ДВК після проведення жеребкування є суттєві зміни. Складається враження, що списки просто переробили і не хочуть нам їх показати», - повідомила Г.Рокицька. У “Батьківщині” стверджують, що такої ж думки дотримуються і представники інших опозиційних партій в ОВК.

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«Ознайомитися з документами представники опозиційних партій не мали змоги. Спершу їм пояснили, що не працює сервер. Хоча, як з’ясувалося згодом, ніяких технічних неполадок не було. Коли продовжиться сьогодні засідання ОВК - наразі невідомо», - зазначила член ОВК №19 від «Батьківщини».

Представники опозиції разом із міжнародними спостерігачами та громадською організацією «Опора» фіксують усі порушення, які відбуваються в ОВК №19.

В опозиції нагадали, що раніше суд відмовив у позові представників «Батьківщини» щодо численних порушень, які були зафіксовані у цьому ж виборчому окрузі під час жеребкування. Дане рішення представники опозиції оскаржуватимуть у Львівському апеляційному суді.