Партія регіонів як “безперечний переможець” запрошує всіх на переговори

Партія регіонів “як безперечний переможець виборів готова формувати коаліційну більшість і коаліційний уряд, та запрошує до переговорів усі політичні сили, які отримали мандат довіри виборців”.

Про це йдеться в рішенні президії Політради Партії регіонів «Про попередні підсумки виборів до Верховної Ради та місцевих органів влади в Україні» від 27 березня, переданому УНІАН.

Зокрема, Політрада ПР констатує, що результати як національного екзит-полу, так і поточна інформація від Центральної виборчої комісії щодо тенденції розподілу голосів виборців “свідчать про незаперечну перемогу Партії регіонів над іншими учасниками виборів. Цей результат є наслідком ясної і зрозумілої політики партії по всіх ключових проблемах українського суспільства. Водночас він свідчить про неприйняття значною частиною виборців результатів діяльності влади після президентських виборів”.

Як зазначає Політрада, “результати Партії регіонів на цих виборах були б ще переконливішими, якби влада чесно виконала свій конституційний обов’язок перед народом щодо організації виборів. Відмова Президента ЮЩЕНКА підписати поправки до закону про вибори позбавила сотні тисяч громадян можливості скористуватися своїм конституційним правом обирати владу”.

Водночас, Політрада Партії регіонів наголошує, що “заяви деяких лідерів помаранчевого табору про наміри створення однокольорової коаліції у Верховній Раді не відповідають волевиявленню народу України, а тому не можуть розглядатися як коректні й відповідальні. Формування дієздатної влади в Україні неможливо без участі переможця виборів – Партії регіонів”.

Тому президія Політради Партії регіонів вирішила:

“Офіційно заявити, що Партія регіонів як безперечний переможець виборів готова формувати коаліційну більшість і коаліційний уряд, та запрошує до переговорів усі політичні сили, які отримали мандат довіри виборців.

Вважати, що до офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією будь-які сепаратні переговори щодо формування парламентської коаліційної більшості є неприпустимими і некоректними по відношенню до ймовірних учасників переговорного процесу.

Визначити, що при формуванні коаліційної більшості та коаліційного уряду необхідно брати до уваги результати не тільки парламентських виборів, але й виборів до місцевих органів влади, оскільки вони здійснюються в межах єдиної пропорційної виборчої системи і лише в сукупності визначають реальний вплив тих чи інших політичних сил. Базою при проведенні переговорів має бути не розподіл посад, а принципові засади зовнішньої та внутрішньої політики України”.