Голосування по закону про наклеп хочуть відкласти на два тижні

Законопроект щодо внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу про посилення відповідальності за посягання на честь та гідність внесений до порядку денного сесії ВР на наступний пленарний тиждень.

Як повідомляє "Українська правда", у порядку денному, розданому журналістам перед початком погоджувальної ради 1 жовтня, проект закону про наклеп має бути розглянутий у другому читанні орієнтовно 16 жовтня.

Водночас перед засіданням погоджувальної ради голова Верховної ради Володимир Литвин заявив, що вважає, "що цей закон взагалі ніколи не має бути прийнятий".