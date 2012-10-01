Голосування по закону про наклеп хочуть відкласти на два тижні
11:40, 01 жовтня 2012Політика
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Закон про наклеп можуть проголосувати 16 жовтня.
Рада відсунула скандальний закон
Законопроект щодо внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу про посилення відповідальності за посягання на честь та гідність внесений до порядку денного сесії ВР на наступний пленарний тиждень.
Як повідомляє "Українська правда", у порядку денному, розданому журналістам перед початком погоджувальної ради 1 жовтня, проект закону про наклеп має бути розглянутий у другому читанні орієнтовно 16 жовтня.
Водночас перед засіданням погоджувальної ради голова Верховної ради Володимир Литвин заявив, що вважає, "що цей закон взагалі ніколи не має бути прийнятий".
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