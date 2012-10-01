Нардепи рвуться розібратися з «наклепом» завтра

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин пропонує завтра першим питанням розглянути проект постанови щодо скасування рішення парламенту про ухвалення в першому читанні законопроекту щодо криміналізації наклепу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні під час Погоджувальної ради, відповідаючи на запитання голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Юрія Стеця, чи буде цей законопроект розглядатися завтра як першочерговий.

Перед цим Ю.Стець нагадав, що у п’ятницю, 28 вересня, відбулося засідання профільного комітету, учасники якого рекомендували ВР розглянути проект постанови щодо скасування законопроекту про наклеп.

Він запитав у голови ВР, чи означає це, що завтра даний проект постанови буде розглянутий першим питанням.

«Я пропоную поставити, розглянути і прийняти рішення без обговорення», - сказав В.Литвин.

Пропозицію В.Литвина підтримав представник Президента у Верховній Раді, депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко.

«Я попросив би включити цей проект постанови на вівторок, оскільки ухвалення закону про наклеп є неприпустимим», - сказав Ю.Мірошниченко.

Він додав, що подібні законопроекти обов’язково мають проходити експертизу в міжнародних структурах, зокрема, у Венеціанській комісії.

«Я впевнений, що суб’єкти виборчого процесу, в тому числі партії, що представлені у парламенті, зацікавлені у проведенні чесних виборів, і скасування голосування по законопроекту про наклеп підтвердить нашу відданість цій меті», - наголосив Ю.Мірошниченко.

Присутній на Погоджувальній раді віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко також висловився за те, щоб скасування результатів голосування за цей законопроект відбулося завтра.

«Його потрібно ставити завтра… Але якщо буде прийнято інше рішення, щоб він не розглядався найближчим часом і тим часом провести експертизу у Венеціанській комісії, то це теж розумне рішення», - сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ та депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в першому читанні законопроекту щодо криміналізації наклепу.

Однак, як заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Сергій Сас, В.Журавський не має права сам відкликати свій проект закону і тепер Верховна Рада має визначатися щодо його долі.

С.Сас зауважив, що якщо йти за регламентом, то цей законопроект має розглядатися в сесійній залі в другому читанні і саме за результатами розгляду має ухвалюватися рішення про його відхилення.

Сьогодні біля Верховної Ради України проходить акція журналістів та політиків проти прийняття закону про посилення відповідальності за розповсюдження наклепу.