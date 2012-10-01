Янукович провів кадрові ротації в обласних СБУ

15:30, 01 жовтня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович здійснив кадрові ротації в обласних управліннях Служби безпеки України.

Віктор Янукович підписав укази

Тексти відповідних указів розміщені на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Володимира Верхогляда з посади начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Також В.Янукович звільнив Володимира Воропая з посади начальника Управління СБУ у місті Севастополі і призначив його начальником УСБУ у Дніпропетровській області.

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