"Батьківщина" та УДАР звинуватили владу в провокації

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу».

Зокрема, за їх даними, представники опозиції спільно з правоохоронцями затримали мікроавтобус, у якому було близько 15 тис. листівок, які, згідно з вихідними даними, видані на замовлення кандидата в народні депутати від ВО «Батьківщина» по 151-му виборчому округу Миколи Карнауха.

«На двох шпальтах цього видання міститься брехлива інформація про іншого опозиційного кандидата по цьому ж округу, але від партії «УДАР» - Тараса Кутового. У матеріалах йому приписують зв'язки з олігархами», - зазначається в повідомленні.

Представник “Батьківщини” М.Карнаух, від імені якого начебто були надруковані ці листівки, категорично заперечив свою причетність до чорного піару проти партії “УДАР” і її представників на окрузі, назвавши ці бюлетені “спробою розколу опозиції та намаганням посіяти недовіру у взаєминах”, повідомили в «УДАРі».

Сам Т.Кутовий, проти якого спрямовано цю провокацію, так само вважає «справжнім замовником цієї макулатури місцеву владу», додали в партії.

За його словами, «ПР виставила на ці вибори по округу непрохідних кандидатів, адже партія влади стрімко втрачає підтримку на Полтавщині. Тому сьогодні ПР і її ставленики не нехтують ніякими методами для знищення рейтингу реальних фаворитів кампанії, зокрема - кандидатів від опозиційних партій».

Представник “Батьківщини” М.Карнаух зазначив, що тільки-но йому стало відомо, що від його імені у Пирятині поширюють брудну листівку, він повідомив про це в правоохоронні органи.

Представники “Батьківщини” разом з міліцією затримали людей, які розповсюджували фальшиву газету. За цим фактом вже проводять слідчі дії, повідомили в «УДАРі».

"Ми вимагатимемо, що в цьому випадку розслідування було швидким, і результати, якими вони не були б принизливими для влади, були оприлюднені, а винні - покарані”, - наголосив представник партії Т.Кутовий.