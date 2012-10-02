Третьяков: «Чорні технології» працюють проти того, хто їх використовує

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті «Аргументи і факти в Україні».



«Я говорю про це спокійно, оскільки переконаний: «чорні технології» у кінцевому наслідку працюють проти того, хто їх використовує», - зазначив Олександр Третьяков.

«У мене серйозний досвід проведення виборчих кампаній, я входив до керівництва виборчих штабів - як на президентських, так і на парламентських виборах, - заявив політик журналістам. - І однозначно можу сказати: у своїй кампанії я не буду використовувати «чорні технології», провокації і голослівні звинувачення, оскільки це ті речі, з якими я боровся, очолюючи опозиційні штаби».

Тому, як пояснив Олександр Третьяков, він концентрує свою увагу безпосередньо на зустрічах із людьми, оскільки «близький контакт із виборцями - найкращий і перевірений спосіб донести свою позицію і заручитися їх довірою».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.