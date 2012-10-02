Янукович вітає скасування «наклепу»

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, сказала прес-секретар Президента України Дарія Чепак.

Вона нагадала, що раніше глава держави звернувся до автора законопроекту народного депутата Віталія Журавського щодо необхідності переглянути майбутнє цього документа.

«Президент України зазначав, що подібні законопроекти мають прийматися виключно після отримання належної оцінки європейських експертів, широкого громадського обговорення та з урахуванням думки суспільства», - підкреслила прес-секретар Президента України.

Також вона зазначила, що глава держави наголосив на важливості дієвого захисту свободи слова та плюралізму думок у державі, що є критично необхідним під час передвиборчої кампанії.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачалося ввести кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістського співтовариства.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про відміну рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

Сьогодні, 2 жовтня, Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексу України про посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію людини». “За” таке рішення проголосували 349 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.