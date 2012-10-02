Начальника Південної митниці оперативно звільнили

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби.

Співробітники Генеральної прокуратури спільно зі Службою по боротьбі з корупцією Держмитслужби та УДСБЕЗ МВС України проводили щодо начальника Південної митниці спільні заходи в рамках досудового слідства по кримінальній справі відносно начальника одного з митних постів Південної митниці та головного інспектора цього поста, яких підозрюють у вимаганні та отриманні хабара за проведення митного оформлення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Маргарита Велькова проінформувала, що у службовому кабінеті начальника Південної митниці вилучено понад 870 тисяч доларів.