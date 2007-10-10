Ющенко пропонує Алієву сформувати спільний енерготранзитний простор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував Президенту Азербайджанської Республіки Ільхаму АЛІЄВУ розробити концепцію щодо формування спільного Балто-Чорноморсько-Каспійського енерготранзитного простору.

Як повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА, зокрема під час зустрічі з І.АЛІЄВИМ у Вільнюсі глава Української держави висловив сподівання, що підписана сьогодні угода про співробітництво в енергетичному секторі стане достатньою правовою основою для завершення реалізації проекту нафтопроводу «Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ».

В.ЮЩЕНКО також запропонував доручити урядам країн провести консультації з потенційними партнерами та розробити концепцію щодо формування спільного Балто-Чорноморсько-Каспійського енерготранзитного простору. На думку В.ЮЩЕНКА, цей документ можна було б винести на обговорення наступного Енергетичного саміту.

Президент України під час зустрічі також наголосив, що українська сторона сподівається, що з початком діяльності спільної українсько-азербайджанської робочої групи зі співробітництва у паливно-енергетичному комплексі будуть розглянуті пріоритетні напрями взаємодії наших країн в енергетичній сфері.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 жовтня, у Вільнюсі відбувся Енергетичний саміт, на якому Президенти України, Польщі, Литви, Грузії і Азербайджану домовились інтенсифікувати відносини в енергетичній сфері.