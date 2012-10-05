Кличко пробився до Пшонки

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко повідомив журналістам після завершення зустрічі з В.Пшонкою, що тривала близько години.

За словами В.Кличка, Генеральна прокуратура в десятиденний термін перевірить передані їй сьогодні матеріали про тиск на кандидатів в депутати від «УДАРу».

«Я звернувся до генпрокурора персонально з тим, щоб були переглянуті факти по тиску на кандидатів в депутати, відкриття кримінальних справ, і генпрокурор дав завдання в десятиденний термін дати правову оцінку, розглянути правомірність таких дій», - сказав В.Кличко.

За його інформацією, сьогодні він особисто поінформував про факти тиску, які були зафіксовані політичною силою в Запорізькій області, Києві та Київській області.

«Я сподіваюсь, що це буде не політична заангажованість, а це буде дійсно правова оцінка дій», - підкреслив В.Кличко.

Лідер «УДАРу» нагадав, що в Запоріжжі проти кандидата від партії Вадима Кривохатька порушено кілька кримінальних справ. При цьому В.Кличко підкреслив, що в партії переконані, що підстав для їх порушення не було. Одна із справ стосується травми на виробництві одного зі співробітників В.Кривохатька, яка була порушена без відповідної заяви. Інша справа стосується несплати податків фірмою, яка, за словами В.Кличка, ніякого відношення до В.Кривохатька не має.

Також він зазначив, що було передано і матеріали з приводу переслідування партійців у Київській області.

«Я сподіваюсь, впродовж десяти днів ми отримаємо об’єктивну, чесну, правову інформацію. І якщо цю інформацію не отримаємо, я буду вимагати ще одну зустріч з генпрокурором», - сказав В.Кличко.