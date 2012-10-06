Партія регіонів програла суд у Рівному

Як передає кореспондент УНІАН, суд також відхилив вимогу уповноваженої особи Партії регіонів Володимира Демчука про визнання порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України» політичною партією УДАР.

На думку Партії регіонів, газета «Рівне вечірнє» надрукувала недостовірні відомості 27 вересня 2012 р. у статті «Суд - прислуга Партії регіонів», у якій йшлося, що Партія регіонів перешкоджає встановлювати біл-борди партії УДАР і причетна до їх пошкодження. Стаття у «Рівному вечірньому» була надрукована після того, як окружний адмінсуд відмовив партії УДАР у позові проти Партії регіонів з приводу нібито пошкодження нею біл-бордів. Публікація була розміщена в газеті під рубрикою «Передвиборча агітація» і була законно проплачена з виборчого фонду партії УДАР.

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Зокрема, у своєму позові В.Демчук стверджував, що публікація у газеті має на меті сформувати негативний імідж Партії регіонів та містить «завідомо недостовірні та наклепницькі відомості, які мають явно виражений негативний вплив на формування думки про Партію регіонів».

Представники газети у суді наполягали на тому, що відповідно до ч. 27 ст. 71 Закону України «Про вибори народних депутатів» ЗМІ не несуть відповідальності за інформацію, яка міститься у передвиборчій агітації, а за її зміст відповідає лише замовник агітаційних матеріалів.

Третьою стороною у справі виступили представники опозиційних сил: ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», «Нашої України» та кандидати в депутати, з якими «Рівне вечірнє» вже уклало договори про розміщення політичної агітації в жовтні, і чиї права могли бути порушені у разі призупинення виходу газети.

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Рівненський окружний адмінсуд констатував, що встановлення достовірності поданих відомостей належить до компетенції цивільного судочинства, а тому вимоги Партії регіонів не можуть бути задоволені. Також суд зазначив, що газета не є належним відповідачем у цій справі.

«Позов до суду щодо нібито неправомірних дій газети сформульовано бездарно і взагалі не в компетенції адміністративного суду розглядати такі питання, що й відображено у його постанові», - сказав кореспонденту УНІАН засновник «Рівного вечірнього» Микола Несенюк.

За його словами, редакція газети діяла у межах законодавства, вона має договори на висвітлення передвиборчої агітації майже з усіма політичними силами, у тому числі і з Партією регіонів, тому позов цієї партії до газети є навіть незрозумілим.