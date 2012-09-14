УДАР скаржиться на регіоналів і чує у відповідь: не доведете

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Представник партії "УДАР" просив ЦВК винести попереджання політичній силі, оскільки у своїй агітаційній продукції, зокрема листівках, Партія регіонів поширювала серед виборців с. Комінтерново (Одеська область) наклепницькі відомості про партію "УДАР".

Цю скаргу та вимоги партії "УДАР" також підтримав представник ВО "Свобода" у ЦВК Олег Махніцький. "Ця листівка зачіпає й інтереси "Свободи", оскільки в ній міститься наклепницька інформація і щодо нашої політичної сили. ЦВК самоусувається від об’єктивного розгляду скарги. ЦВК повинна була зробити запит щодо замовлення на виготовлення цієї продукції, оскільки в листівках містяться вихідні дані, за допомогою яких можна встановити партійну приналежність особи, яка розміщувала це замовлення", - вважає він.

Друга скарга стосувалася факту заклеювання 5 бігбордів партії "УДАР" на автодорозі Ужгород-Чоп (Закарпатська область) політичною рекламою Партії регіонів.

У свою чергу представник Партії регіонів у ЦВК Владислав Забарський заперечив причетність Партії регіонів як до виготовлення листівок з наклепницькими відомостями, так і до заклеювання бігбордів. "Партія регіонів суворо дотримується вимог законодавства у частині проведення агітації і не вдається до порушень. Всі зразки агітаційної продукції ми направляємо до ЦВК", - наголосив він. "ЦВК не встановила фактів, які підтверджують, що порушення здійснені саме Партією регіонів. Але оскільки в скарзі йдеться про порушення, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, пропонується направити скарги та матеріали до них для перевірки до Міністерства внутрішніх справ України", - йдеться у рішенні ЦВК.