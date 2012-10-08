Бютівець думає, що плани Бережної щодо голови ВРЮ - провокація

Ініціатива «регіоналів» обрати голову Вищої ради юстиції Володимира Колесниченка суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області є психологічним тиском на нього

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець (фракція “БЮТ- Батьківщина”) з приводу зареєстрованого у ВР народним депутатом від ПР Іриною Бережною проекту постанови щодо обрання голови ВРЮ В.Колесниченка на посаду судді Уманського міськрайонного суду.

Разом з тим В.Швець зазначив, що вже певний час ведуться розмови, що “він (йдеться про В.Колесниченка - УНІАН) на цій посаді (голови ВРЮ) доживає останні дні”. “Кажуть, що там іде серйозний конфлікт з Адміністрацією Президента України”, - додав він.

При цьому В.Швець назвав відповідний проект постанови І.Бережної “провокацією”. “Я думаю, що це провокація. Це хтось попросив І.Бережну про такий проект постанови. Я думаю, що це такий психологічний тиск на В.Колесниченка”, - зазначив В.Швець. В той же час він підкреслив: “Хоча я далекий від того, щоб його (В.Колесниченка - УНІАН) захищати. Я думаю, що він заслужив те, що, мабуть, отримає скоро, тобто відставку”.

Разом з тим В.Швець ще раз підкреслив, що такий проект постанови є юридично неспроможним, бо відповідно до правової процедури призначення суддів, народний депутат України “не може внести постанову про призначення того чи іншого судді”.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів І.Бережна зареєструвала у ВР проект постанови “Про обрання Колесниченка Володимира Миколайовича на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області”.

В пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що обрання В.Колесниченка на “посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області стане суттєвим посиленням кадрового потенціалу суддів Черкащини та сприятиме подальшому покращенню рівня здійснення цим судом правосуддя”.