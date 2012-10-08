Третьяков: Напад на агітаторів – вияв істерії з боку тих, хто не може чесно виграти вибори

Він рішуче засудив дії нападників, які спричинили до важких травм простих агітаторів агітаційного намету партії «УДАР». «Зрозуміло, що на пенсіонерку та юнака напали не тому, що вони комусь заважали чи грали дуже важливу роль у виборчій кампанії, - переконаний Олександр Третьяков. – Усе робиться для того, щоб посіяти атмосферу страху. Це вигідно представникам партії влади. Напад – це вияв істерії з боку тих сил, які бачать, що не можуть чесно виграти вибори».Також політик зазначив, що влада Святошинського району, на території якого стався напад, відверто й цинічно демонструє свою підтримку провладним кандидатам.

Нагадаємо, що 7 жовтня близько 13.30 невідомі жорстоко побили двох активістів партії "УДАР" в агітаційному наметі, що стояв на вул. Верховинній, 22/12 у Святошинському районі. Нападники завдали пенсіонерці кілька ударів по голові, що спричинило струс мозку, та роздерли обличчя, у хлопця зламано ніс.