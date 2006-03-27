Політрада «Нашої України» може тривати до завтрашнього ранку

Засідання політради блоку «Наша Україна» може тривати до ранку вівторка, 28 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник прес-центру «Нашої України» Ігор КОЛІСНИК.

За його словами, до кінця цього дня у прес-центрі блоку вже не очікується будь-яких подій. Це пов’язано з тим, що засідання політради «Нашої України» триває і може продовжуватися до вівторка.

І.КОЛІСНИК додав, що до 18.00 прес-центр буде працювати в режимі чергування.

Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко висловив готовність підписати меморандум про створення “помаранчевої” коаліції на основі «Нашої України», БЮТ та СПУ.

Підписати меморандум планувалося сьогодні об 11.00.

Однак о 10.30 розпочалося засідання політради “Нашої України”, на якому учасники блоку проводять консультації щодо створення коаліції.