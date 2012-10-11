Заступника Генсека НАТО вразили реформи в українській армії
12:15, 11 жовтня 2012Політика
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Для розвитку відносин між Україною і НАТО важливо робити більше, ніж раніше, заявляє заступник генерального секретаря Альянсу Александр Вершбоу.
Олександр Вершбоу зустрівся з Саламатіним
Ак повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, про це він сказав під час зустрічі з мністром оборони України Дмитром Саламатіним у Брюсселі.
«Вражає масштабність реформ, які проводяться останнім часом у Збройних силах України», – сказав А.Вершбоу.
«Керівництву Північноатлантичного альянсу імпонують амбітні плани щодо реформування української армії», – наголосив він і подякував Д.Саламатіну за участь українських військовослужбовців в миротворчих операціях під проводом НАТО.
Заступник генерального секретаря НАТО також висловив переконання у необхідності розвитку контактів між Україною і НАТО на всіх рівнях.
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