Заступника Генсека НАТО вразили реформи в українській армії

Ак повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, про це він сказав під час зустрічі з мністром оборони України Дмитром Саламатіним у Брюсселі.

«Вражає масштабність реформ, які проводяться останнім часом у Збройних силах України», – сказав А.Вершбоу.

«Керівництву Північноатлантичного альянсу імпонують амбітні плани щодо реформування української армії», – наголосив він і подякував Д.Саламатіну за участь українських військовослужбовців в миротворчих операціях під проводом НАТО.

Заступник генерального секретаря НАТО також висловив переконання у необхідності розвитку контактів між Україною і НАТО на всіх рівнях.