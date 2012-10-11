Княжицький: Через відключення TVi додатково втратить $2 мільйони

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції генеральний директор телеканалу Микола Княжицький.

“Через відключення ми втрачаємо додатково 2 млн доларів”, - сказав він.

Крім того, за словами М.Княжицького, внаслідок податкових переслідувань телеканал втратив ще 10 млн грн або 1,2 млн доларів.

М.Княжицький зазначив, що до відключень із трансляції збитки телеканалу за підсумками цього року планувалися на рівні 3,5 млн доларів.

Він також звернув увагу на те, що ще до масових відключень від трансляції у кабельних мережах України телеканал уклав низку контрактів з політичними партіями, які беруть участь у нинішеніх парламентських виборах, в тому числі з опозиційними партіями.

Як повідомляв УНІАН, в останні кілька місяців триває масове відключення телеканалу TVi з трансляції у кабельних мережах України.

10 жовтня прем’єр-міністр Микола Азаров звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення разом з кабельними операторами переглянути принципи формування пакетів на користь вітчизняних телеканалів, у тому числі TVi.