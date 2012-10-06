ЦВК скасувала реєстрацію ще 12 кандидатів-мажоритарників
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще 12 кандидатів, які балотувалися до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися.
Від боротьби за депутатський мандат відмовилися одразу троє кандидатів у народні депутати, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі № 90 (Біла Церква, Київська область) – висуванець партії "Союз. Чорнобиль. Україна" Василь Зубарєв та самовисуванці Людмила Піскарьова і Віктор Самчук. Подальшу боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжуватимуть 33 із 47 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі самовисуванець, народний депутат Віталій Чудновський (фракція «БЮТ-Батьківщина»), народний депутат Руслан Зозуля (фракція «БЮТ-Батьківщина») та висуванець Партії регіонів Вадим Коверда.
Крім того ЦВК скасувала реєстрацію висуванця Слов'янської партії Сергія Палатного, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 96 (Вишгород, Київська область). Боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 10 із 17 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі висуванець Партії регіонів, перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко.
Від подальшої боротьби у виборчих перегонах також відмовилися троє кандидатів, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі № 66 (Малин, Житомирська область) – самовисуванці Юрій Вакуленко, Микола Пересунько та Мирослава Якимчук. Боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжуватимуть 14 із 17 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі народний депутат, самовисуванка Оксана Білозір та народний депутат, висуванець Партії регіонів Віталій Журавський.
ЦВК також скасувала реєстрацію кандидата у депутати Віктора Ходаковського, який балотувався шляхом самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 213 (Київ, Деснянський район). У подальших передвиборчих перегонах братимуть участь 15 із 16 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі народний депутат, висуванець партії "Батьківщина" Володимир Яворівський та народний депутат, висуванець Партії регіонів Валерій Борисов.
Скасовано також реєстрацію кандидата у депутати Вадима Селіванова, який балотувався шляхом самовисування в окрузі № 216 (Київ, Дніпровський район). Боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 27 із 29 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі народні кандидати Ксенія Ляпіна (висуванка "Батьківщини") та Олександр Супруненко (самовисуванець), а також генеральний директор ТОВ "Благодать XXI" Віктор Довгий.
Від подальшої боротьби за депутатський мандат відмовився також самовисуванець Сергій Дудка, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 92 (Узин, Київська область). Тепер тут залишається 37 із 39 зареєстрованих раніше кандидатів у депутати, у тому числі висуванець Партії регіонів, заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Кацуба.
ЦВК скасувала реєстрацію одразу двох кандидатів у депутати, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі № 94 (Обухів, Київська область) – висуванця партії "Віче" Григорія Дармостука та висуванця Аграрної партії Олександра Бобкова. Подальшу боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжуватиме 21 із 26 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі висуванка Партії регіонів, народний депутат Тетяна Засуха.
Згідно з рішеннями ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів у всіх цих трьох одномандатних виборчих округах.
Таким чином, станом на 6 жовтня з виборчої кампанії вибули 180 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 177 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю.
Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 952 кандидатів.
Згідно із законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК із заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.