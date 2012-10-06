ЦВК скасувала реєстрацію ще 12 кандидатів-мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися.

Від боротьби за депутатський мандат відмовилися одразу троє кандидатів у народні депутати, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі № 90 (Біла Церква, Київська область) – висуванець партії "Союз. Чорнобиль. Україна" Василь Зубарєв та самовисуванці Людмила Піскарьова і Віктор Самчук. Подальшу боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжуватимуть 33 із 47 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі самовисуванець, народний депутат Віталій Чудновський (фракція «БЮТ-Батьківщина»), народний депутат Руслан Зозуля (фракція «БЮТ-Батьківщина») та висуванець Партії регіонів Вадим Коверда.

Крім того ЦВК скасувала реєстрацію висуванця Слов'янської партії Сергія Палатного, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 96 (Вишгород, Київська область). Боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 10 із 17 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі висуванець Партії регіонів, перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко.

Від подальшої боротьби у виборчих перегонах також відмовилися троє кандидатів, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі № 66 (Малин, Житомирська область) – самовисуванці Юрій Вакуленко, Микола Пересунько та Мирослава Якимчук. Боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжуватимуть 14 із 17 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі народний депутат, самовисуванка Оксана Білозір та народний депутат, висуванець Партії регіонів Віталій Журавський.

ЦВК також скасувала реєстрацію кандидата у депутати Віктора Ходаковського, який балотувався шляхом самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 213 (Київ, Деснянський район). У подальших передвиборчих перегонах братимуть участь 15 із 16 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі народний депутат, висуванець партії "Батьківщина" Володимир Яворівський та народний депутат, висуванець Партії регіонів Валерій Борисов.

Скасовано також реєстрацію кандидата у депутати Вадима Селіванова, який балотувався шляхом самовисування в окрузі № 216 (Київ, Дніпровський район). Боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 27 із 29 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі народні кандидати Ксенія Ляпіна (висуванка "Батьківщини") та Олександр Супруненко (самовисуванець), а також генеральний директор ТОВ "Благодать XXI" Віктор Довгий.

Від подальшої боротьби за депутатський мандат відмовився також самовисуванець Сергій Дудка, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 92 (Узин, Київська область). Тепер тут залишається 37 із 39 зареєстрованих раніше кандидатів у депутати, у тому числі висуванець Партії регіонів, заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Кацуба.

ЦВК скасувала реєстрацію одразу двох кандидатів у депутати, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі № 94 (Обухів, Київська область) – висуванця партії "Віче" Григорія Дармостука та висуванця Аграрної партії Олександра Бобкова. Подальшу боротьбу за депутатський мандат у цьому окрузі продовжуватиме 21 із 26 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі висуванка Партії регіонів, народний депутат Тетяна Засуха.

Згідно з рішеннями ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів у всіх цих трьох одномандатних виборчих округах.

Таким чином, станом на 6 жовтня з виборчої кампанії вибули 180 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 177 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю.

Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 952 кандидатів.

Згідно із законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК із заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.