За 3 дні КС скаже, хто має підписувати закони

У понеділок, 15 жовтня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 9 жовтня рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 94 Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, суб’єкт права на конституційне подання – 51 народний депутат України – звернувся до КС з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 94 Конституції України.

Практичну необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень Основного Закону автори подання обгрунтовують неоднозначним їх розумінням при підписанні та офіційному оприлюдненні законів, прийнятих Верховною Радою України під час повторного розгляду.

Народні депутати України у зв’язку з цим просили роз’яснити:

1. Чи може голова Верховної Ради України V скликання оприлюднювати закони, що містять підпис голови ВР ІV скликання, з урахуванням необхідності дотримання конституційної норми щодо невідкладного оприлюднення закону за вищенаведених у цьому конституційному поданні обставин?

2. Чи буде додержано встановленої Конституцією України процедури набрання чинності законом у разі підписання закону, прийнятого Верховною Радою України попереднього скликання, головою ВР нинішнього скликання та чи буде це відповідати конституційній вимозі щодо невідкладності офіційного оприлюднення законів головою Верховної Ради України у разі непідписання Президентом України закону, повторно прийнятого парламентом не менш як двома третинами голосів народних депутатів України від її конституційного складу?

3. Чи мають, до офіційного оприлюднення цих законів, вищезазначені питання регулюватися Регламентом Верховної Ради України або іншим законодавчим актом у контексті вимог частини другої статті 19 та частини четвертої статті 94 Конституції України?

Після оприлюднення рішення відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Івана ДОМБРОВСЬКОГО. Початок о 16.00.

Акредитація журналістів проводиться сьогодні, 12 жовтня, до 16.30 та 15 жовтня до 12.00 за телефонами 238-10-80, 238-11-38.