Журналісти вимагають від мера Керчі вибачень за неприпустимі образи

Як повідомили УНІАН у прес-службі НМПУ, 11 жовтня О.Осадчий в ефірі місцевої телекомпанії дозволив собі брутальні висловлювання на адресу журналістів сайту Kerch.FM, ТРК "Бриз" та інших працівників ЗМІ, які піддали критиці сумнівну художню якість нового пам'ятника, який споруджується в місті за бюджетні кошти. Журналісти назвали пам'ятник карикатурним.

У відповідь з вуст міського голови на адресу журналістів пролунали слова “виродки”, “дебіли”, "фашисти" та “недоростки”.

НМПУ вважає неприпустимим таку поведінку мера Керчі.

Медіа-профспілка нагадує, що свобода слова є невід'ємним правом кожної людини і одним з фундаментів демократичної держави. Водночас тиск на засоби масової інформації, навіть у такій формі, є неприпустимим.