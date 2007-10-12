ГПУ не може опитати державного діяча Цушка

Генеральна прокуратура України ще не прийняла ніякого процесуального рішення щодо подальшої долі заяви про отруєння міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА у зв’язку із його хворобою і, як наслідок, неможливістю його опитати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, "рішення стосовно заяви міністра внутрішніх справ ЦУШКА Василя Петровича до сих пір не прийнято у зв’язку з його хворобою і неможливістю опитати його за тими фактами, які були викладені в його заяві".

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і матеріали, що підтверджують його отруєння, він одержав 21 вересня. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

В.ЦУШКО нагадав, що після подій 27 травня в приміщенні Генпрокуратури він був госпіталізований з діагнозом «інфаркт міокарда». Для лікування міністра було перевезено в Німеччину. Проте у нього виникли деякі підозри щодо того, що з ним трапилося. Зокрема, за словами В.ЦУШКА, українські лікарі поставили йому діагноз «обширний інфаркт», але вже у Німеччині під час аналізів було з`ясовано, що коронарні судини його серця були в порядку. Крім того, він повідомив, що «26 травня робив кардіограму, і були хороші результати, а через день – стався інфаркт».

30 вересня В.ЦУШКО повідомив, що прийняв рішення про відставку через погіршення стану здоров’я. У його заяві йдеться, що «отруєння завдало значного удару» по здоров’ю, що не дозволяє «з етичних підстав залишатися лише формально на посаді міністра».

27 вересня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО отримав від В.ЦУШКА заяву про замах на нього як державного діяча. В.ЦУШКО у заяві просив прокуратуру провести перевірку з приводу наданої ним інформації.

*** Відповідно до кримінально-процесуального законодавства, рішення по заяві приймається впродовж 10 днів після її отримання.