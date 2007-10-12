Лукашенко знає, у чому безсильні Путін, Янукович, Кучма і він сам

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Україна обмежує співпрацю з Білоруссю за порадою Заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЛУКАШЕНКО висловив сьогодні в Мінську на прес-конференції для російських ЗМІ.

«Внаслідок того, що сьогодні Україна більше дивиться на захід, то якщо Захід радить Україні десь не дуже співробітничати з Білоруссю, то вони вимушені прислухатися», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Тим часом, він оцінює відносини між Білоруссю і Україною як «хороші і добросусідські». На його думку, головним показником цього є збільшення взаємного товарообігу між країнами. О.ЛУКАШЕНКО припустив, що в 2007 році обсяг взаємної торгівлі досягне 3 мільярдів доларів. При цьому, за його словами, обсяг імпорту білоруської продукції до України перевищує обсяг експорту українських товарів до Білорусі.

На думку О.ЛУКАШЕНКО, не дивлячись на те, що «між Білоруссю і Україною немає такої широкої нормативно-правової бази, як між Білоруссю і Росією, відносини білорусів з українцями є такими ж теплими, як і з росіянами».

«Цьому ніхто перешкодити не зможе - ні ПУТІН, ні ЛУКАШЕНКО, ні КУЧМА, ні ЯНУКОВИЧ», - переконаний Президент Білорусі.