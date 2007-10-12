Герман знає, чому Тимошенко бачить погані сни

Член Партії регіонів Ганна Герман пропонує ставитися до звинувачень лідера БЮТ Юлії Тимошенко на адресу "Регіонів", "як до примх виснаженої виборами жінки".

Так вона прокоментувала заяву Тимошенко про підготовку Партією регіонів чотирьох сценаріїв для дестабілізації ситуації в парламенті.

"Дедалі більш нервові заяви, які злітають із вуст Юлії Володимирівни на адресу Партії регіонів, можуть свідчити про виснаженість пані Тимошенко на біговій доріжці до мети", - відзначила Герман.

"Тим паче, що сама мета - омріяне крісло прем`єра – віддаляється, як фата моргана. Здається, ось воно – на відстані простягнутої руки. Пробуєш зловити, а в долоні – нові вимоги президента", - додала вона.

Герман заявляє, що "не треба дивуватися, що цій жінці сняться страшні сни – про чотири сценарії дестабілізації, наприклад".

"Марно перейматися і достатньо специфічною термінологією у спічах Тимошенко та методами, які полюбляв один сумнозвісний кавказець і які перейняла Юлія Володимирівна", - зауважила вона.

"Заготовляти звинувачення на основі власних підозр у тому, що хтось там, можливо, планує злочин тощо", - пояснила член Партії регіонів.

"Треба до цього ставитися, як до примх виснаженої виборами жінки", - вважає вона.

Українська правда