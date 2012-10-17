Бузек: вибори без Тимошенко - найгірша їх характеристика

Про це він заявив сьогодні в рамках Конгресу Європейської народної партії, повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщини”.

«Я абсолютно підтримую весь тиск та усі пропозиції щодо негайного звільнення Юлії Тимошенко та інших політв’язнів України. Це абсолютно необхідно, якщо ви хочете мати добрі, відкриті відносини з ЄС», - сказав Є.Бузек.

Він зауважив, що Європа досі не розуміє, з яких причин було ув’язнено Ю.Тимошенко.

Він також додав, що мав зустрічі з дочкою Ю.Тимошенко Євгенією та заступником партії «Батьківщина» Григорієм Немирєю.

Крім того, Є.Бузек наголосив, що Європейський Союз дуже стурбований тим, що лідери опозиції позбавлені права брати участь у парламентських виборах у жовтні цього року.

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«Ми дуже стурбовані тим, що прізвища лідерів опозиції не занесені у виборчі списки. Це найгірша характеристика для демократичних виборів в Україні», - наголосив екс-президент Європарламенту.

Він також заявив, що ЄС стурбований тим, що опозиція не має вільного доступу до ЗМІ, неналежним процесом формування виборчих комісій, та висловив сподівання, що українська влада дотримуватиметься демократичних принципів проведення голосування та чесного і прозорого підрахунку результатів виборів.

В прес-службі нагадали, що Є.Тимошенко та заступник голови партії ВО "Батьківщина" Г.Немиря беруть участь у Конгресі ЄНП, який відбувається 17-18 жовтня у Бухаресті.