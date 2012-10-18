Янукович прибув на донецький саміт зі старшим сином і Ахметовим

Як передає кореспондент УНІАН, В.Янукович прибув на засідання у супроводі народного депутата України, бізнесмена Ріната Ахметова, свого старшого сина, бізнесмена Олександра Януковича та керівників області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор Янукович перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області. Глава держави візьме участь у роботі V Міжнародного інвестиційного саміту в Донецьку і відвідає Єнакієве.

За повідомленням прес-служби Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України, у Єнакієвому В.Янукович візьме участь у церемонії відкриття будівельного майданчика нової повітряно-розподільчої установки «ПРУ-1400», яку компанія Air Liquide почне зводити на базі Єнакіївського металургійного заводу. У рамках програми заходу відбудеться урочиста закладка першого каменя нової установки.