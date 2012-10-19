Об’єднана опозиція на вибори розіб'є штаб на Софійській площі
09:03, 19 жовтня 2012Політика
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Штаб Об’єднаної опозиції під час виборів працюватиме на Софійській площі в Києві.
Софійська площа стане місцем штабу опозиції
Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».
У п’ятницю, 26 жовтня, в останній день передвиборчої агітації на Софійській площі столиці відбудеться мітинг Об’єднаної опозиції «Батьківщина» «Голосуй за себе, голосуй за Україну!».
Початок мітингу о 18.00.
У неділю, 28 жовтня, на Софійській площі працюватиме штаб Об’єднаної опозиції «Батьківщина».
Відповідна заявка була подана до КМДА 9 жовтня згідно з чинним законодавством, зауважили у прес-службі і додали, що про графік роботи прес-центру буде повідомлено додатково.
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