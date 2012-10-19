Об’єднана опозиція на вибори розіб'є штаб на Софійській площі

Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

У п’ятницю, 26 жовтня, в останній день передвиборчої агітації на Софійській площі столиці відбудеться мітинг Об’єднаної опозиції «Батьківщина» «Голосуй за себе, голосуй за Україну!».

Початок мітингу о 18.00.

У неділю, 28 жовтня, на Софійській площі працюватиме штаб Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Відповідна заявка була подана до КМДА 9 жовтня згідно з чинним законодавством, зауважили у прес-службі і додали, що про графік роботи прес-центру буде повідомлено додатково.