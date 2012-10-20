Журналісти оголосили нагороду за інформацію про фальшиву газету
Засновники сумської опозиційної газети «Моя Батьківщина Сумщина» гарантують грошову винагороду в розмірі 10 тис. гривень тому, хто надасть достовірну інформацію щодо фальшивого видання цієї газети.
Як повідомив кореспонденту УНІАН редактор газети, голова Сумської обласної організації інвалідів України «Поступ» Владислав Купрієнко, редакція газети «Моя Батьківщина Сумщина» звернулася до всіх жителів області з проханням допомогти встановити осіб, які причетні до замовлення, виготовлення та розповсюдження фальшивого номеру їхнього видання, де розміщена неправдива інформація про кандидата в депутати Верховної Ради України по 158-му виборчому округу Олександра Волкова.
«Прокуратура Сумської області прийняла 9 жовтня заяву Об’єднаної опозиції «Батьківщина» з приводу розповсюдження в області двох газет антипіару проти кандидата по округу №158 Олександра Волкова під нашим логотипом. Наразі розслідуванням цієї справи займається міліція м. Суми. Але, зі свого боку, наша редакція встановила винагороду в 10 тисяч гривень за інформацію щодо організаторів фальшивого видання», - повідомив В.Купрієнко.
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Як повідомляв УНІАН, 9 вересня в прокуратуру Сумської області надійшла заява Об’єднаної опозиції «Батьківщина» з приводу розповсюдження в області двох газет антипіару проти кандидата по округу №158, самовисуванця Олександра Волкова.
Керівник Сумського регіонального виборчого штабу об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Лисенко заявив журналістам, що «Батьківщина» подала заяву в прокуратуру з вимогою розібратись у ситуації та відреагувати на незаконні дії, оскільки вони наносять пряму шкоду репутації редакції газети «Моя Батьківщина Сумщина».
Він відзначив, що газета, яка розповсюджувалась як «Моя Батьківщина Сумщина» є підробкою, в якій підробляється бренд ВО «Батьківщина».