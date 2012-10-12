УДАР: у Києві роздають фальшивку, яка вигідна лише владі (фото)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського виборчого штабу партії.

«У фальшивці змальовується абсолютно фантастична версія «змови проти опозиції в Києві», однак навіть людям далеким від політики очевидна брехливість і абсурдність викладених в ній фактів», - наголошує прес-служба.

Як зазначають в «УДАРі», газета невипадково з’явилася під час фінального етапу переговорів між «УДАРом» та «Батьківщиною» про узгодження єдиних кандидатів по мажоритарних округах по Києву. Влада відчула, що вона може програти всі округи в столиці, незважаючи на велику кількість технічних кандидатів, широке застосування адмінресурсу та масового підкупу виборців.

Поява цього чорного піару на даному етапі вигідна лише владі та провладним кандидатам, підкреслюється в повідомленні. Правляча партія неодноразово намагалася розсварити опозиційні сили між собою, а коли це не вийшло, вдалась до брудних методів боротьби.

Брехня проти «УДАРу» поширюється в обгортці фальшивої, неіснуючої газети «Столичные ведомости», незареєстрованої в Державному реєстрі друкованих ЗМІ. На виданні не вказані обов’язкові вихідні дані, передбачені Законом «Про вибори народних депутатів України».

Відповідно до ч. 22 ст. 74 закону «Про вибори народних депутатів України» виготовлення і розповсюдження цієї фальшивки є незаконним. Такі дії мають ознаки кримінального злочину і караються до 5 років позбавлення волі, згідно ст. 157 та 159-1 Кримінального кодексу України.

«УДАР» звертається до прокуратури та міліції з вимогою вжити заходів, щоб припинити поширення цієї фальшивої газети, сприяти її вилученню та провести відповідне розслідування.

Партія закликає киян повідомляти правоохоронні органи і «УДАР» про місця, де розповсюджується ця «газета». Прихильники УДАРу вже допомогли вилучити кілька тисяч примірників фальшивок.