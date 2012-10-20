Яценюк нарікає, що з кожним днем все менше охочих фінансувати опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в ефірі «Великої політики».

А.Яценюк зауважив, що все фінансування «Батьківщини» відбувається згідно з законом. «Нас контролюють так, що, в принципі, з кожним днем все менше і менше бажаючих фінансувати опозицію. Але нічого, ми справляємося», - сказав А.Яценюк.

Коментуючи інформацію, що деякі лідери опозиції користуються чартерними літаками, А.Яценюк визнав, що одного разу представники опозиції змушені були літати чартерним рейсом у Харків до Ю.Тимошенко, однак зробили це з огляду на брак часу, оскільки зранку відбувалося важливе голосування в парламенті з приводу закон про наклеп.

В той же час він наголосив, що витрати оплачувалися партією. «Всі витрати оплачені за рахунок партії. Я готовий представити всі рахунки», - сказав А.Яценюк.