Яценюк нарікає, що з кожним днем все менше охочих фінансувати опозицію
Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Ясенюк заявляє, що нині стає все менше охочих спонсорувати опозицію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в ефірі «Великої політики».
А.Яценюк зауважив, що все фінансування «Батьківщини» відбувається згідно з законом. «Нас контролюють так, що, в принципі, з кожним днем все менше і менше бажаючих фінансувати опозицію. Але нічого, ми справляємося», - сказав А.Яценюк.
Коментуючи інформацію, що деякі лідери опозиції користуються чартерними літаками, А.Яценюк визнав, що одного разу представники опозиції змушені були літати чартерним рейсом у Харків до Ю.Тимошенко, однак зробили це з огляду на брак часу, оскільки зранку відбувалося важливе голосування в парламенті з приводу закон про наклеп.
В той же час він наголосив, що витрати оплачувалися партією. «Всі витрати оплачені за рахунок партії. Я готовий представити всі рахунки», - сказав А.Яценюк.