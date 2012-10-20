ОБСЄ не влаштовують обсяги висвітлення виборчої кампанії на українському ТБ

Про це йдеться у другому проміжному звіті спостерігачів, переданому УНІАН сьогодні Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ.

У документі зазначається, що загалом із 35 годин, присвячених висвітленню кампанії конкуруючих партій у новинах та інформаційних випусках ЗМІ, що стали предметом моніторингу, лише 6 годин транслювалися на чотирьох провідних каналах. Водночас 37 годин платної політичної реклами транслювалися цими телеканалами.

«Це свідчить про те, що для того, щоб звернутися до виборців за допомогою найпопулярніших мовників, політичним партіям потрібні значні фінансові ресурси», - зазначено в звіті.

«До цього ж, провідні телеканали не збільшили кількість дискусійних програм у період проведення передвиборчої агітації», - сказано в документі.

Також підкреслюється, що досить обмежені обсяги висвітлення кампанії надають правлячій партії значну перевагу, оскільки висвітлюється головним чином інституційна діяльність.