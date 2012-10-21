Євгенії Тимошенко вручили папську премію Боніфація VIII, присуджену її матері
Юлію Тимошенко нагороджено міжнародною премією Боніфація VIII.
Громадська культурна асоціація "Боніфаціанская академія" вручила Євгенії Тимошенко міжнародну премію Боніфація VIII, присуджену її матері – екс-прем’єру-міністру України Юлії Тимошенко, яка через ув’язнення не змогла бути присутньою на цієї церемонії у Римі.
Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, під час церемонії її донька сказала, що премія Папи Боніфація VIIІ уособлює силу тих, кого намагаються позбавити сили, незламність тих, кого прагнуть зламати і нескорену силу духу тих, кого хочуть зробити безсилим.
Є.Тимошенко вважає, що Академія Боніфація своєю нагородою та підтримкою Ю.Тимошенко вшанувала не лише її, а й весь український народ.
Екс-прем'єр у своєму листі президенту Академії, кавалеру докторові Санте де Ангелісу, президенту наукового комітету Його Преосвященству Франко Крочі, титулярному єпископу Потенца Пічена написала, що присудження їй премії Боніфація VIII є підтвердженням вірності обраного шляху служіння своєму народу.
"Премія Боніфація VIIІ для мене – це потужний символ наполегливості у досягненні насправді високих цілей, підтвердження вірності обраного шляху служіння своєму народові. І ув’язнення не примусить мене зійти з цього шляху, скоритися перед розперезаністю беззаконня й сваволі, припинити або навіть послабити боротьбу", - йдеться у листі Ю.Тимошенко.
Вона переконана, що присудження їй міжнародної премії Боніфація VIIІ є важливим актом солідарності з народом України, з його боротьбою проти поневолення безчесною диктатурою, з його європейськими прагненнями і стремлінням до свободи.
Екс-прем'єр підкреслила, що Папа Римський Іван Павло ІІ є для неї взірцем людської стійкості й гідності. "Перебуваючи за ґратами за спротив режимові, котрий намагається відкинути мою країну в часи ГУЛАГів і Голодоморів, я ще і ще раз подумки звертаюся до взірців людської стійкості й гідності, нескореності та вірності неминущим цінностям й високим ідеалам. Серед велетів, життя яких надихає мене і повертає надію тим, кого її хочуть позбавити – Блаженний Папа Іван Павло ІІ. Ця велична особистість кинула виклик комуністичним і авторитарним диктатурам тоді, коли ці диктатури видавалися непорушними, закликала до єдності Європи тоді, коли прірва між Заходом і Сходом видавалася нездоланною і проголосив проникливу мрію визволення Континенту тоді, коли ця мрія здавалася нездійсненною", - зазначила Ю.Тимошенко.
*** Премія Боніфація VIII була заснована в 2003 році громадською культурною асоціацією "Боніфаціанська академія", що діє в італійському містечку Ананьї (столична область Лаціо). Перша премія Боніфація VIII в 2003 році була присуджена Папі Римському Івану Павлу II.
Премією в різні роки були удостоєні видатні діячі католицької церкви, такі як префект конгрегації католицької освіти кардинал Зенон Грочолевскі, глава Папської ради з міжрелігійного діалогу кардинал Жан-Луї Торан, бібліотекар Римської церкви кардинал Хорхе Марія Мехія.
Крім того, премією були відзначені свого часу, зокрема, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицині Рита Леві-Монтанчіні, президент Європейського парламенту Єжи Бузек Кароль, Президент Італії Оскар Луїджі Скальфаро, прем'єр-міністр Республіки Польща Хана Сухоцька, лідер Християнсько-демократичної партії Албанії Зеф Бушаті, астронавт Умберто Гуїдоні, міністр культури Італії професор Орнагі Лоренцо, ректор Римського університету "Ла Сап'єнца" Ренато Гуаріні.