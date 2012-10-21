Євгенії Тимошенко вручили папську премію Боніфація VIII, присуджену її матері

Громадська культурна асоціація "Боніфаціанская академія" вручила Євгенії Тимошенко міжнародну премію Боніфація VIII, присуджену її матері – екс-прем’єру-міністру України Юлії Тимошенко, яка через ув’язнення не змогла бути присутньою на цієї церемонії у Римі.

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, під час церемонії її донька сказала, що премія Папи Боніфація VIIІ уособлює силу тих, кого намагаються позбавити сили, незламність тих, кого прагнуть зламати і нескорену силу духу тих, кого хочуть зробити безсилим.

Є.Тимошенко вважає, що Академія Боніфація своєю нагородою та підтримкою Ю.Тимошенко вшанувала не лише її, а й весь український народ.

Екс-прем'єр у своєму листі президенту Академії, кавалеру докторові Санте де Ангелісу, президенту наукового комітету Його Преосвященству Франко Крочі, титулярному єпископу Потенца Пічена написала, що присудження їй премії Боніфація VIII є підтвердженням вірності обраного шляху служіння своєму народу.

"Премія Боніфація VIIІ для мене – це потужний символ наполегливості у досягненні насправді високих цілей, підтвердження вірності обраного шляху служіння своєму народові. І ув’язнення не примусить мене зійти з цього шляху, скоритися перед розперезаністю беззаконня й сваволі, припинити або навіть послабити боротьбу", - йдеться у листі Ю.Тимошенко.

Вона переконана, що присудження їй міжнародної премії Боніфація VIIІ є важливим актом солідарності з народом України, з його боротьбою проти поневолення безчесною диктатурою, з його європейськими прагненнями і стремлінням до свободи.

Екс-прем'єр підкреслила, що Папа Римський Іван Павло ІІ є для неї взірцем людської стійкості й гідності. "Перебуваючи за ґратами за спротив режимові, котрий намагається відкинути мою країну в часи ГУЛАГів і Голодоморів, я ще і ще раз подумки звертаюся до взірців людської стійкості й гідності, нескореності та вірності неминущим цінностям й високим ідеалам. Серед велетів, життя яких надихає мене і повертає надію тим, кого її хочуть позбавити – Блаженний Папа Іван Павло ІІ. Ця велична особистість кинула виклик комуністичним і авторитарним диктатурам тоді, коли ці диктатури видавалися непорушними, закликала до єдності Європи тоді, коли прірва між Заходом і Сходом видавалася нездоланною і проголосив проникливу мрію визволення Континенту тоді, коли ця мрія здавалася нездійсненною", - зазначила Ю.Тимошенко.

*** Премія Боніфація VIII була заснована в 2003 році громадською культурною асоціацією "Боніфаціанська академія", що діє в італійському містечку Ананьї (столична область Лаціо). Перша премія Боніфація VIII в 2003 році була присуджена Папі Римському Івану Павлу II.

Премією в різні роки були удостоєні видатні діячі католицької церкви, такі як префект конгрегації католицької освіти кардинал Зенон Грочолевскі, глава Папської ради з міжрелігійного діалогу кардинал Жан-Луї Торан, бібліотекар Римської церкви кардинал Хорхе Марія Мехія.

Крім того, премією були відзначені свого часу, зокрема, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицині Рита Леві-Монтанчіні, президент Європейського парламенту Єжи Бузек Кароль, Президент Італії Оскар Луїджі Скальфаро, прем'єр-міністр Республіки Польща Хана Сухоцька, лідер Християнсько-демократичної партії Албанії Зеф Бушаті, астронавт Умберто Гуїдоні, міністр культури Італії професор Орнагі Лоренцо, ректор Римського університету "Ла Сап'єнца" Ренато Гуаріні.