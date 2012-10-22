Третьяков: Демократичну більшість зцементують сильні мажоритарники

«Взаємні звинувачення, які звучать з боку «Батьківщини» та «УДАРу», на жаль, тільки зміцнюють позиції влади. Більш того, такий сценарій розвитку подій можна було спрогнозувати спочатку, саме тому я вирішив іти на вибори самостійно, по мажоритарному округу. Оскільки переконаний, що тільки сильні опозиційні мажоритарники зможуть зцементувати демократичні сили в парламенті і зіграти ключову роль у формуванні демократичної більшості», - зазначив Третьяков.

Крім того, опозиційний депутат зазначив, що підтримує позицію партії «УДАР» відносно того, що всі угоди демократичні сили повинні підписувати після того, як пройдуть у парламент.

«До виборів залишився всього тиждень. Сьогодні перед опозиційними партіями стоїть найважливіше завдання - виграти вибори і захистити свій результат від фальсифікацій. І вже потім, в стінах Верховної Ради потрібно підписувати спільні політичні угоди», - заявив Третьяков.

Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.