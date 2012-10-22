«Чесно»: На одне місце у ВР претендують два «недобросовісних» кандидати

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оновлених результатах перевірки доброчесності кандидатів у депутати, який проводить громадянський рух «Чесно», що були представлені сьогодні в Києві.

Загалом за партійними списками було досліджено 504 кандидата з 21 політичної сили, що балотуються до парламенту, та виявлено 284 порушника хоча б одного із шести критеріїв руху «Чесно».

Таким чином, у прохідних частинах виборчих списків 6-ти провідних партій знаходяться 258 «недоброчесних» кандидатів: у списку Партії регіонів – 107 порушників зі 120 проаналізованих кандидатів, у Об’єднаної опозиції «Батьківщина» - 88 зі 120, в «УДАРі» - 18 із 70, КПУ – 24 із 70, ВО «Свобода» - 9 із 25 та в «Україна-Вперед!» - 12 із 25.

При цьому в дослідженні відзначається, що 74 кандидати від ПР та 47 кандидатів від «Батьківщини» порушили критерій «Непричетність до корупційних дій», а представники КПУ лідирують за кількістю поданих законопроектів, що загрожують правам та свободам людини – 4 кандидати.

За кількістю порушень критерію прав та свобод людини у відсотковому співвідношенні лідирують ПР – 32 порушники та «Свобода» - 5.

В одномандатних мажоритарних округах рух «Чесно» перевірив 1 тис. 801 кандидата і виявив 653 кандидата-порушника. Зокрема, у ПР – 151 порушник із 207 проаналізованих кандидатів, «Батьківщини» - 66 зі 176, «УДАРу» - 42 зі 189, КПУ – 40 з 222, «Україна-Вперед!» - 22 зі 105, «Свободи» - 13 із 33, серед самовисуванців – 219 з 543. При цьому інші 52 партії висунули 100 порушників, відзначають у русі «Чесно».

Загалом серед кандидатів за партійними списками та у мажоритарних округах дослідження руху зафіксувало 190 випадків підкупу виборців та використання адміністративного ресурсу, 84 порушення незмінності політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців, 80 випадків невідповідності стилю життя офіційним доходам, 71 випадок обмеження свободи слова та права на інформацію, 62 випадки посягання на життя та здоров’я людини, 48 випадків рейдерства та інших порушень прав власності, 48 випадків розкрадання державного чи комунального майна, їх нецільове використання, 47 випадків зловживання земельними ресурсами та 42 випадки зловживання під час тендерних процедур.