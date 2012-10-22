Холодок для АП обійдеться майже у 6 мільйонів

Про це пише ресурс «Наші гроші» з посиланням на Вісник державних закупівель.

Вартість угоди склала 5,90 млн грн.

За угодою, впродовж 2013 року потрібно виконати ремонтні роботи у спорудах холодильної станції, а також заміні старого та встановленню нового обладнання. Потрібно змонтувати дві холодильні машини вагою 4,5 тонн кожна, винесений конденсатор масою 1,2 тонн.

Як пише видання, це вже друга велика угода на ремонт комунального господарства Адміністрації Президента. У серпні цього року Управління адміністративними будинками ДУС за 7,48 млн грн замовило прокладання прохідного колектора та заміну трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11.

У 2011 році було замовлено поточний ремонт Адміністрації Президента по вул. Банковій, 11 вартістю 99 тис. грн. В 2010 р. компанія «Отіс» отримала замовлення на заміну одного ліфта вартістю 887 тис. грн.