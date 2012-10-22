ГПУ каже, що російські спецслужби про Развозжаева не запитували

До Генеральної прокуратури України не надходило офіційних звернень від російських правоохоронних органів або від будь-яких інших структур з приводу розшуку чи затримання опозиціонера Леоніда Развозжаєва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, "до Генпрокуратури офіційні правоохоронні органи РФ не зверталися у зв'язку з розшуком, зникненням або затриманням Развозжаєва".

За ці кілька днів жодних документів стосовно Л.Развозжаєва до Генпрокуратури не надходило не тільки від правоохоронних органів Росії, а й взагалі від будь-яких органів чи структур, повідомили в ГПУ.