ГПУ каже, що російські спецслужби про Развозжаева не запитували
21:25, 22 жовтня 2012Політика
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До Генпрокуратури України не надходили офіційні звернення стосовно Развозжаєва.
Развозжаєва викрали не запитуючи. Фото @IlyaYashin
До Генеральної прокуратури України не надходило офіційних звернень від російських правоохоронних органів або від будь-яких інших структур з приводу розшуку чи затримання опозиціонера Леоніда Развозжаєва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, "до Генпрокуратури офіційні правоохоронні органи РФ не зверталися у зв'язку з розшуком, зникненням або затриманням Развозжаєва".
За ці кілька днів жодних документів стосовно Л.Развозжаєва до Генпрокуратури не надходило не тільки від правоохоронних органів Росії, а й взагалі від будь-яких органів чи структур, повідомили в ГПУ.
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