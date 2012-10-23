Луганська КПУ звинувачує ПР у провокації

Про це УНІАН повідомив секретар Луганського обкому КПУ, депутат обласної ради Максим Чаленко.

За його словами, він подав заяву на ім'я начальника головного управління МВС України в Луганській області Євгена Польського у зв'язку з проведенням акції проти комуністів у центрі Луганська 21 жовтня, за яку мають нести кримінальну відповідність.

Як розповів М.Чаленко, члени Партії регіонів 21 жовтня організували і провели акцію, під час якої молоді люди в одязі з комуністичною символікою в районі зупинки Центральний ринок надували мильні міхури і скандували: «Комуністична партія України – мильний міхур». «Пред'являти будь-які документи молоді люди відмовилися. Ними керувала працівник обласного штабу Партії регіонів, яка також є співробітницею управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації Ганна Шкутько. Після її команди: йдемо - всі кинулися врозсип», – повідомив М.Чаленко.

М.Чаленко також відзначив, що учасники акції спочатку мовчки чекали знімальну групу Луганської обласної державної телерадіокомпанії, а на камеру активізували акцію, активно давали інтерв'ю. Але коли акцію стали знімати комуністи, Г.Шкутько кинулася бігти.

«Крім Г.Шкутько, акцію координував керівник однієї з луганських обласних комунальних установ Денис Мірошниченко – депутат Ленінської райради від Партії Регіонів», – сказав М.Чаленко.

Він запевнив, що на найближчій сесії облради порушить питання про відповідність цих чиновників посадам.

Факт подачі представниками КПУ заяви до міліції підтвердили у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

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