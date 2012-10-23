Луганська КПУ звинувачує ПР у провокації
Луганський обком Комуністичної партії України звинувачує членів Партії регіонів у проведенні провокаційної акції проти КПУ і просить міліцію розслідувати цей інцидент.
Про це УНІАН повідомив секретар Луганського обкому КПУ, депутат обласної ради Максим Чаленко.
За його словами, він подав заяву на ім'я начальника головного управління МВС України в Луганській області Євгена Польського у зв'язку з проведенням акції проти комуністів у центрі Луганська 21 жовтня, за яку мають нести кримінальну відповідність.
Як розповів М.Чаленко, члени Партії регіонів 21 жовтня організували і провели акцію, під час якої молоді люди в одязі з комуністичною символікою в районі зупинки Центральний ринок надували мильні міхури і скандували: «Комуністична партія України – мильний міхур». «Пред'являти будь-які документи молоді люди відмовилися. Ними керувала працівник обласного штабу Партії регіонів, яка також є співробітницею управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації Ганна Шкутько. Після її команди: йдемо - всі кинулися врозсип», – повідомив М.Чаленко.
М.Чаленко також відзначив, що учасники акції спочатку мовчки чекали знімальну групу Луганської обласної державної телерадіокомпанії, а на камеру активізували акцію, активно давали інтерв'ю. Але коли акцію стали знімати комуністи, Г.Шкутько кинулася бігти.
«Крім Г.Шкутько, акцію координував керівник однієї з луганських обласних комунальних установ Денис Мірошниченко – депутат Ленінської райради від Партії Регіонів», – сказав М.Чаленко.
Він запевнив, що на найближчій сесії облради порушить питання про відповідність цих чиновників посадам.
Факт подачі представниками КПУ заяви до міліції підтвердили у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.
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