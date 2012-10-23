Ахметов сподівається, що Шахтар «зіпсує» день народження Абрамовичу

Президент донецького "Шахтаря" Ринат Ахметов сподівається, що його клуб сьогодні переможе в матчі Ліги чемпіонів проти чинного чемпіона - "Челсі". Про це Ахметов розповів журналістам на відкритому тренуванні гірників напередодні.

"Чим сильніший суперник, тим почесніше перемога над ним", - вважає президент клубу.

На матч у Донецьку планує прилетіти власник "Челсі" російський мільярдер Роман Абрамович.

"У нього післязавтра день народження, і ми постараємося все зробити для того, щоб його команда його не привітала. У нас хороші і теплі дружні стосунки, але на полі буде боротьба. Сподіваюся, від цієї боротьби виграє, насамперед, уболівальник. І дуже бажано, щоб перемогли саме наші шанувальники і отримали величезне задоволення", - сказав Ахметов.

Нагадаємо, матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Челсі" відбудеться сьогодні на "Донбас-Арені". Початок - о 21.45. Трансляція - телеканал "Україна".

За матеріалами офіційного сайту ФК "Шахтар"