У Росії вважають, що візит до Москви був позаріз потрібен Януковичу

Глава Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов вважає, що Президент України Віктор Янукович здійснював візит до Москви, де зустрічався з Президентом Росії Володимиром Путіним, у зв'язку з виборами до Верховної Ради України.

Про це пише газета «Коммерсантъ-Украина» (№168 (1658) від 23 жовтня 2012 р.).

У розмові з журналістом видання, С.Іванов зазначив, що в переговорах про газ немає «нічого нового».

Реагуючи на слова В.Януковича про необхідність виходу на справедливу формулу ціни на газ, С.Іванов сказав: «Ми ж пояснили їм, що країни Східної Європи платять за російський газ ще більше!».

Він підтвердив, що ніяких нових домовленостей у питанні про газ немає.

«Так, нічого нового. Ясно ж, що цей візит потрібен був до зарізу перш за все їм - перед виборами» - підкреслив С.Іванов.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 жовтня, В.Янукович здійснив робочий візит до Москви.

Після переговорів із В.Путіним Президент України заявив, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають.

"В зв'язку з цим хочу підкреслити, що переговори по актуальному для України так званому газовому питанню тривають, і ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану й справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни", - зазначив В.Янукович.