НТКУ оприлюднила власні результати моніторингу політичних новин

За підрахунками власної аналітичної служби НТКУ, частка опозиції у політичних новинах Першого Національного в серпні – жовтні 2012 року становила 29%. Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

"НТКУ заявляє, що у виробництві новин і політичних програм, а також у розміщенні політичної реклами і матеріалів передвиборної агітації керується принципом надання рівного доступу для всіх кандидатів і партій – суб'єктів виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.

Канал також зазначає, що представники всіх політичних партій – учасниць виборчого процесу користуються рівними правами на участь у суспільно-політичних ток-шоу Першого Національного, які працюють з політичною тематикою.

"Зокрема, частка представників опозиції, які брали участь в одному з головних суспільно-політичних ток-шоу Першого Національного – програмі "Про головне з Олесем Терещенком" – становила понад 48%. А частка опозиції в останньому проекті Савіка Шустера "Один на один", присвяченому передвиборчим перегонам, взагалі досягла 85%. Крім цього, кожний випуск програм "Шустер-live" і "Досвід" традиційно збирає представників взагалі всіх провідних політичних партій і кандидатів, які ведуть активну публічну діяльність", - повідомляє НТКУ.

Прес-служба також додає, що будь-які заяви про заангажованість каналу та необ’єктивність сприймаються Національною телекомпанією України як маніпулятивні.